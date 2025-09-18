В издательстве "Лодка" вначале считали, что "онлайн-агрессия не будет иметь продолжения в реальности", однако затем начали поступать звонки с угрозами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Презентация книги о Black Lives Matter (BLM, с англ. - "Жизни темнокожих имеют значение") была сорвана во Львове на западе Украины после убийства в США украинки Ирины Заруцкой, так как издательству, автору, а также герою книги - афроамериканскому журналисту поступили многочисленные угрозы.

Издательство "Лодка" сообщило, что было вынуждено отменить презентацию книги "Голоса BLM" из-за многочисленных расистских комментариев и угроз, которые поступали от жителей города в течение нескольких дней. "В последние дни мы получали в соцсетях множество брутальных, расистских, ненавистнических комментариев и угроз в адрес автора и издательства относительно запланированного события. <...> Все сводилось к манипуляциям трагедией Ирины Заруцкой и тем фактом, что ее убийцей стал чернокожий американец", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В издательстве вначале считали, что "онлайн-агрессия не будет иметь продолжения в реальности", однако затем начали поступать звонки с угрозами. В частности, один молодой человек звонил в издательство и спрашивал, "как лучше убивать" афроамериканцев. "Надеемся, работники СБУ во Львовской области дадут ему исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении.

В издательстве уточнили, что угрозы также начали получать автор книги Оксана Брюховецкая и американский журналист Террелл Старр, который стал одним из героев произведения и должен был принимать участие в презентации. "Нам сложно было объяснить Терреллу, который третий год подряд работает на Украине <...>, почему так много украинцев желают ему "сдохнуть", - написало издательство. - Если вскоре вы снова будете читать в мировых медиа, что украинцы - нация ксенофобов, расистов, антисемитов, то следует помнить, что после каждой такой ситуации это будет сложнее опровергнуть друзьям и сторонникам Украины".

22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Девушка, которая была уроженкой Киева, умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. Как отмечал президент США Дональд Трамп, преступник был рецидивистом - до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако каждый раз он освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.