В то же время площадь под башней остается открытой для посетителей до 21:00

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Эйфелева башня - главный туристический объект Парижа - закрыта для посетителей в четверг из-за забастовок. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте монумента.

"В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - отмечается в тексте.

В то же время площадь под башней остается открытой для посетителей до 21:00 (22:00 мск).

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники. В Париже марш начнется во второй половине дня, тогда как в Лионе, Нанте и Ницце акции проходят с самого утра и уже сопровождались столкновениями с полицией.