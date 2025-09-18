По данным газеты, протестующие скандируют лозунги и жгут файеры

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Около 100 демонстрантов из профсоюза железнодорожников Sud Rail проникли на территорию Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции, расположенного в XII округе Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, протестующие смогли преодолеть заграждение и прорваться во двор здания. Они скандируют лозунги и жгут файеры.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники. В Париже марш начнется во второй половине дня, тогда как в Лионе, Нанте и Ницце акции проходят с самого утра и уже сопровождались столкновениями с полицией.