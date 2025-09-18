Утечку мог увидеть "широкий круг лиц", в том числе разработчики, доноры, технические работники и тестировщики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации страны Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко с требованием защитить нотариальную тайну в связи утечкой информации. Об этом сообщается на сайте палаты.

"В ходе работы с тестовой версией системы электронного нотариата стали доступны подлинные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях, - говорится в сообщении. - Это является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и правах граждан".

В палате подчеркнули, что ко всем доверенностям и завещаниям, "которые были внесены в указанные реестры до определенной даты", получил неограниченный доступ "широкий круг лиц", в том числе разработчики, доноры, технические работники и тестировщики.

Отмечается, что данные находились в открытом доступе с 3 по 17 сентября. Реакции властей на обращение пока не поступало.