Переименованный Русский театр попросил у властей Эстонии €8 тыс. на ребрендинг

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Сменивший название Русский театр запросил у Министерства культуры Эстонии финансирование в размере €8 тыс. для покрытия затрат, связанных с переименованием. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

По данным портала, средства необходимы для обновления визуального стиля учреждения, включая разработку логотипа, сайта, печатной продукции театра, а также регистрации изменений в патентном бюро.

Летом власти Эстонии объявили о переименовании Русского театра в Театр Сюдалинна. Тогда же министерство культуры республики объявило о сокращении финансирования на 15,5% в 2026 году. Театр Сюдалинна в Эстонии, ранее известный как Русский театр, был основан в 1948 году и является единственным в балтийской республике профессиональным театром, который ставит спектакли на русском языке.