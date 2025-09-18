Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик напомнил, что законодательство про военное положение четко говорит, что во время действия военного положения выборы не проводятся

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предпосылок для выборов на Украине в 2026 году нет, так как в стране продолжает действовать военное положение, а в проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено средств для проведения избирательной кампании. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

"ЦИК работает в своем обычном режиме, выполняя возложенные на него обязанности. <...> Мы прорабатываем законодательные инициативы, связанные с будущими послевоенными выборами. На сегодняшний день в соответствии с законодательством условий для проведения выборов нет", - сказал Дубовик в эфире Kyiv24.news, отвечая на вопрос о возможности выборов в следующем году. Он пояснил, что "законодательство про военное положение четко говорит, что во время действия военного положения выборы не проводятся", "конституция прямо указывает, что выборы народных депутатов во время военного и чрезвычайного положения не проводятся".

Дубовик также обратил внимание на проект закона о государственном бюджете на 2026 год. "Выборы требуют больших денег. По расчетам ЦИК, на это потребуется 16-20 млрд гривен ($388-485 млн), учитывая расходы как на сами выборы, так и на избирательную кампанию. Так что без денег выборов быть не может. В проекте госбюджета их нет", - подчеркнул представитель ЦИК.

На Украине по причине введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Парламентские выборы должны были пройти в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года. В этой ситуации в стране периодически поднимается вопрос легитимности действующей власти.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову, чтобы узнать, что такое выборы.