ТАСС: Ереван упускал шансы решить конфликт с Баку

Это не вина "тройки" МГ ОБСЕ , отметил собеседник агентства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Армения упускала много шансов урегулировать карабахский конфликт, и в этом нет вины "тройки" минской группы (МГ) ОБСЕ. Об этом заявил источник ТАСС в связи с резкой критикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес соответствующей структуры.

"Не вина "тройки" сопредседателей в том, что за минувшую четверть века власти Армении упустили немало политико-дипломатических возможностей урегулировать конфликт. На условиях, о которых ныне в Ереване могут лишь мечтать. При этом именно в армянской столице до недавнего времени всячески противились роспуску минской группы", - сообщил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что в обвинениях Пашиняна не прослеживаются и понятные адресаты. "Не понятно, кого именно имел в виду премьер-министр, обвиняя минскую группу ОБСЕ? Всех ее 11 членов: Азербайджан, Белоруссию, Италию, Россию, США, Турцию, Финляндию, Францию, ФРГ, Швецию и саму Армению? Или только "тройку" сопредседателей в лице США, Франции и России?" - продолжил собеседник.

Он отметил, что "тройка" на протяжении всего периода совместной работы "выступала с единых позиций и говорила одним голосом". "Мандат сопредседателей предусматривал создание условий для азербайджано-армянских мирных переговоров, а не разрешение конфликта. Последнее - удел и ответственность противоборствующих сторон. Никто за них эту задачу выполнить не может. Обязанность посредника - помочь участникам конфликта достичь взаимоприемлемого компромисса", - резюмировал источник.

10 сентября Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном собрании заявил, что в деятельности минской группы ОБСЕ по урегулированию вокруг Карабаха "никогда не было ничего полезного", а работа этого международного механизма была направлена "на углубление конфликта" и "удержание в марионеточном положении не только Армении, но и всего региона". Переговоры по линии Минской группы могли, по его мнению, привести "к отказу от независимости" Армении.