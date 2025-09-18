Сбои также затронули работу Gmail и Google Drive

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Сбои в функционировании поисковой системы Google и других продуктов компании наблюдаются в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, более 1 тыс. пользователей отметили нарушения в работе сервисов Google.

Как отмечает портал, 76% обративших внимание на неполадки не могут авторизоваться в системе Google, 14% испытывают трудности с доступом к сайту, еще 11% отмечают проблемы при использовании поиска.

Сбои также затронули работу других сервисов Google: почту Gmail и облачный диск Google Drive.