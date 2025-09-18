По данным местных властей, среди мирных жителей есть пострадавшие

БЕЙРУТ, 18 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС наносят массированные удары по предполагаемым военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как сообщил новостной портал Janoubia, самолеты совершают один за другим рейды на наземные цели в городах Деббин, Кфар-Тибнит и Мейс-эль-Джебель. С места ударов в небо поднимаются густые столбы дыма. По данным местных властей, среди мирных жителей есть пострадавшие, которых увозят в больницы кареты скорой помощи.

Ранее официальный представитель израильской армии Авихай Эдри предупредил в своем заявлении на арабском языке о готовящемся авианалете и потребовал от населения трех городов покинуть свои дома и выехать из опасной зоны.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам в ответ на эту угрозу призвал международное сообщество остановить военную эскалацию со стороны Израиля. "ООН и в первую очередь США и Франция, которые выступили спонсорами перемирия, должны оказать максимальное давление на Израиль, заставить его немедленно прекратить свои атаки и вернуться к соглашению о прекращении боевых действий от 27 ноября 2024 года", - подчеркнул он в обращении, распространенном в X.