ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил властям Великобритании рассмотреть возможность использования армии для борьбы с нелегальной миграцией.

"У нас были миллионы людей, совершенно бесконтрольно пересекающих границу, абсолютно без проверки, и все из-за администрации [Джо] Байдена", - рассказал Трамп на пресс-конференции с главой британского правительства Киром Стармером, заявив, что он смог решить эту проблему. "За последние три месяца ни один человек не въехал незаконно в нашу страну", - утверждал Трамп.

Говоря о большом числе нелегалов, которые добираются на лодках через пролив Ла-Манш до берегов Англии, президент США сказал, что "он остановил бы это", о чем, по его собственным словам, он и сообщил Стармеру. "И не важно, если вы призовете армию, не важно, какие способы вы будете использовать", - сказал Трамп, высказав мнение, что нелегальная миграция "разрушает страны изнутри".

По данным МВД королевства на начало августа, 50,2 тыс. нелегальных мигрантов перебрались в Великобританию на надувных лодках через Ла-Манш с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле прошлого года. Это на 13,6 тыс. человек больше, чем за предыдущий аналогичный период. С 5 июля 2023 года по 11 августа 2024 года на надувных лодках в Великобританию нелегально перебрались через Ла-Манш 36 345 человек.