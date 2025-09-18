Против владельца торговой точки возбудили дело по подозрению в разжигании межнациональной розни

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Владелец магазина в немецком Флесбурге вывесил плакат с антисемитской надписью на витрину своего магазина. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

Владелец магазина заявил в комментарии NDR, что надпись была частным высказыванием, вызванным его разочарованием событиями в секторе Газа. "Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас", - приводит NDR надпись на плакате. Он отметил, что "не ожидал такого общественного резонанса" и подчеркнул, что по указанию полиции уже снял табличку.

Прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело против владельца магазина по подозрению в разжигании межнациональной розни. Плакат был изъят в качестве улики, ведутся следственные мероприятия.

15 сентября Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в Германии и отметил, что потрясен новой вспышкой этого явления в стране. "Мы, политики и общество, слишком долго закрывали глаза на тот факт, что значительная часть людей, приехавших в Германию в последние десятилетия, социализировалась в странах происхождения, где антисемитизм является практически государственной доктриной, а ненависть к Израилю прививается детям", - подчеркнул он.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, в Германии практически регулярно проходят демонстрации в поддержку Палестины. 8 октября 2023 года занимавший тогда пост канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения.