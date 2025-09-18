МВД: во Франции более 500 тыс. человек приняли участие в акциях протеста

В Париже в марше протеста участвовали 55 тыс. демонстрантов

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек приняли участие в акциях протеста по всей Франции против планов властей сократить расходы на социальные нужды. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД республики.

Как сообщила префектура парижской полиции, в столице в марше протеста участвовали 55 тыс. демонстрантов.

Согласно оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), по всей стране на улицы вышли более 1 млн человек.

В Париже и других городах, в частности в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, манифестации переросли в беспорядки: радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.