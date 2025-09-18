Демонстранты выступали против планов властей сократить расходы на социальные нужды

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 181 манифестанта по всей Франции в ходе акций протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на МВД республики.

В Париже, по уточненным данным, задержан 31 протестующий. 22 человека получили ранения: среди них 11 полицейских и 1 журналист. Всего в городах страны прошли 700 акций протеста.

Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тыс. человек. По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), на улицы вышли более 1 млн человек.

В Париже и других городах, в частности в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, манифестации переросли в беспорядки: радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.