Президент США отметил, что палестинская организация ХАМАС уже несколько лет использует удерживаемых в секторе Газа заложников в качестве живого щита

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не согласен с решением властей Великобритании признать государственность Палестины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.

Трамп отметил, что радикальная палестинская организация ХАМАС уже несколько лет использует удерживаемых в секторе Газа заложников в качестве живого щита. "Поэтому я не согласен с премьер-министром [Стармером] в этом вопросе. На самом деле, это одно из наших немногих разногласий", - сказал он.

Ранее британская газета The Times сообщила, что Великобритания официально признает Палестину в ближайшие выходные. По информации издания, Стармер отложил заявление об этом до конца текущей недели, чтобы не портить визит Трампа в Великобританию.

29 июля канцелярия Стармера предупредила, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. Неделя высокого уровня в рамках 80-й сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября.