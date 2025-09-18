Американский президент напомнил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведывательные данные

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать содействие в поддержании мира на Украине после урегулирования конфликта, в том числе в вопросе воздушной поддержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"После того, как война будет урегулирована, мы поможем поддерживать мир, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта".

Американский лидер отметил, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных.

Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. "Мы это сделаем так или иначе", - заявил президент США.