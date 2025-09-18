Это уже шестое подобное решение Соединенных Штатов за последние два года

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в шестой раз за последние два года наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию по сектору Газа. Как передает корреспондент ТАСС с юбилейного 10 000-го заседания органа, Вашингтон вновь стал единственным членом органа всемирной организации, проголосовавшим против.

Все остальные члены СБ, включая постоянных членов РФ, Китай, Великобританию и Францию, проголосовали в поддержку резолюции.

Авторами резолюции выступили 10 непостоянных членов Совбеза: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Она требует "немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников" и призывает правительство Израиля "немедленно и безоговорочно снять все ограничения" на ввоз гуманитарной помощи в Газу. Документ настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения помощи по всему сектору и полном восстановлении всех основных услуг.