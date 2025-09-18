Президент США заявил, что у активиста были "хорошие шансы" на это

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в разговорах с консервативным активистом Чарли Кирком выражал мнение, что однажды тот может стать новым американским лидером.

"Я говорил: "Чарли, я думаю, что однажды у тебя есть хорошие шансы стать президентом, полагаю, что ты, возможно, будешь президентом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.