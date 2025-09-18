Повстанцы также атаковали беспилотниками города Эйлат и Беэр-Шева на юге Израиля, сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по военному объекту в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», которой был атакован важный израильский военный объект в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Сариа также утверждает, что силы повстанцев атаковали беспилотниками города Эйлат и Беэр-Шева на юге Израиля. "Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) продолжит подвергаться постоянным ударам", - добавил он.

Ранее израильская армия сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов центральной части страны. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.