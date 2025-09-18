Это "позволит активизировать совместные усилия по борьбе с финансированием терроризма", заявили в ведомстве

ТУНИС, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани обсудил с официальными лицами в Вашингтоне пути восстановления сирийской экономики в мировой финансовой системе. Об этом сообщило министерство иностранных дел арабской республики.

По его информации, аш-Шейбани встретился с представителями американского Минфина вместе со спецпредставителем США по Сирии Томом Барраком. "В ходе встречи обсуждались пути восстановления сирийской экономики в мировой финансовой системе, что позволит активизировать совместные усилия по борьбе с финансированием терроризма", - сообщил МИД.

Аш-Шейбани ранее прибыл во главе сирийской делегации в Вашингтон. Это первый официальный визит сирийского министра иностранных дел в США за последние 25 лет. Как сообщалось ранее, аш-Шейбани намерен обсудить в Вашингтоне переговоры с Израилем о возможном соглашении по безопасности, а также окончательное снятие санкций США с Сирийской Арабской Республики.