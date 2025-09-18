Глава турецкого МИД отметил, что иметь различные экономические интересы вполне естественно

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Турция, не являясь членом ЕС, с вниманием оценивает сотрудничество с региональными экономическими объединениями, такими как БРИКС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организация черноморского экономического сотрудничества. Об этом в интервью египетскому телеканалу MBC Masr заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Вполне естественно иметь различные экономические интересы. Да, сейчас наиболее институционализированным экономическим объединением является Евросоюз. Турция не является членом ЕС, и мы внимательно следим за другими экономическими альянсами и объединениями. Мы с вниманием смотрим на БРИКС, АСЕАН, Организацию черноморского экономического сотрудничества. Исламскими странами создана своя организация экономического сотрудничества, есть группа стран D-8 (Азербайджан, Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Турция и Пакистан - прим. ТАСС)", - сообщил министр.

Фидан пояснил, что Турция, оценивая перспективы сотрудничества с региональными объединениями, решает вопросы, "как лучше управлять институтами, как обеспечить более эффективную торговлю, развитие и процветание, что является главной целью".

"Но торгово-экономические альянсы - это одно направление, а вопросы безопасности - другое. Конечно, в нашем регионе происходят очень серьезные события, и нам, как странам региона, необходимо иметь определенный настрой, позволяющий решать проблемы безопасности, особенно связанные с терроризмом", - добавил Фидан.