Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что "решение принято единогласно"

КАРАКАС, 19 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрил в первом чтении Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом объявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес на пленарном заседании парламента, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

"Уважаемые депутаты, выступающие за утверждение в первом чтении проекта закона о Договоре о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Боливарианской Республикой Венесуэла и Российской Федерацией, <…> прошу проголосовать обычным образом", - предложил Родригес и констатировал, что "решение принято единогласно".

7 мая 2025 года президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подписали в Москве Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.