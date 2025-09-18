Представитель Белого дома уточнил, что решение "не является окончательным" и может быть пересмотрено

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не одобрил поставки военной помощи Тайваню на сумму порядка $400 млн, поскольку стремится заключить торговое соглашение с КНР. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Администрация Трампа в целом стремится смягчить отношения с Пекином, отмечает издание. Кроме того, как показала ситуация с поставками оружия Украине, США не готовы предоставлять помощь безвозмездно.

Представитель Белого дома уточнил, что решение об отказе от военных поставок Тайваню "не является окончательным" и может быть пересмотрено.