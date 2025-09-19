Президент Боливарской Республики сообщил, что Вашингтон хочет завладеть богатыми запасами природных ресурсов страны

КАРАКАС, 19 августа /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Боливарианской Республике, чтобы завладеть ее природными ресурсами.

"Разработан имперский план по смене режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство Соединенных Штатов и украсть наши крупнейшие в мире запасы нефти, четвертые в мире запасы газа и первые - запасы золота", - заявил президент в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро указал, что в этих целях США сосредоточили в Карибском море военные корабли, атомную подводную лодку и выдвигают против Венесуэлы ложные обвинения. Он подчеркнул, что "ООН, Европейский союз, Всемирная таможенная организация и Управление по борьбе с распространением наркотиков США (DEA) уже опровергли обвинения Венесуэлы [в нароктрафике]". Венесуэльский лидер отметил, что даже в "США никто не верит в ложь, которую говорят обо мне и Венесуэле". Президент заявил, что Вашингтон не добьется поставленной цели и Венесуэла останется "независимой, свободной и мирной страной".

Глава государства напомнил, что Национальные боливарианские вооруженные силы проводят в территориальных водах Венесуэлы трехдневные маневры "Карибский суверенитет 200". "Народы Карибского бассейна и Южной Америки имеют право на мир, и ничто не должно нарушать их суверенитет", - подчеркнул Мадуро, выразив уверенность в том, что Венесуэла обладает "мощным государством, сильным, консолидированным, хорошо организованным правительством, а также решительным народом, что гарантирует победу в любых обстоятельствах".

Угрозы со стороны США

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп сообщил 15 сентября о ликвидации в международных водах трех членов наркокартеля якобы из Венесуэлы. По его словам, "удар был нанесен в международных водах в тот момент, когда наркотеррористы из Венесуэлы нелегально перевозили в США наркотики". Глава вашингтонской администрации 2 сентября сообщил, что американские ВС в ходе операции в международных водах ликвидировали 11 членов венесуэльского наркокартеля. По мнению Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Более того, Вашингтон обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.