Гаглоев: Южная Осетия продолжит совместные учения с ВС РФ

Планы учений формируются исходя из остающейся "достаточно непростой" военно-политической ситуации на Южном Кавказе, заявил президент Республики Южная Осетия

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия намерена продолжать совместные военные учения с Вооруженными силами РФ, в том числе направленные на повышение уровня подготовки личного состава и укрепление общей системы обороны. Планы учений формируются исходя из остающейся "достаточно непростой" военно-политической ситуации на Южном Кавказе, заявил в интервью ТАСС президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

"Военное сотрудничество между Республикой Южная Осетия и РФ развивается последовательно, исходя из пунктов Договора о союзничестве и интеграции 2015 года, а также соответствующих межведомственных соглашений. <…> Что касается совместных учений, то такая практика существует уже давно и будет продолжена. Учебно-боевые мероприятия с участием подразделений Вооруженных сил России и силовых структур Южной Осетии направлены на отработку взаимодействия в условиях современных вызовов, на повышение уровня подготовки личного состава и укрепление общей системы обороны. Планы таких учений формируются исходя из текущей военно-политической обстановки, которая на Южном Кавказе остается достаточно непростой", - сказал он.

Гаглоев отметил, что главным результатом совместной работы является формирование единого пространства обороны и безопасности. Он также подчеркнул, что российская военная база, расположенная на территории Южной Осетии, играет сегодня роль "фактора сдерживания" потенциального агрессора. "Благодаря российскому военному присутствию и гарантиям безопасности республика получила мир и стабильность на южных рубежах. <…> Важно подчеркнуть, что дальнейшее развитие военного сотрудничества с Россией будет строиться с учетом интересов обеих стран и в полном соответствии с союзническим характером наших отношений", - добавил президент.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/25038337.