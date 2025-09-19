Среди примеров манипуляций приводится эпизод с падением ракеты класса воздух - воздух AIM-120 AMRAAM на дом в Вырыках

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Польши лжет гражданам страны, чтобы вызвать у них чувство ненависти к России и настроить на вооруженный конфликт. Такое мнение выразило издание Mysl Polska.

Среди примеров манипуляций приводится эпизод с падением ракеты класса воздух - воздух AIM-120 AMRAAM на дом в Вырыках. Хотя снаряд был выпущен с истребителя польских ВВС F-16, как указывает Mysl Polska, правительство все равно пыталась убедить, что здание пострадало от якобы российского беспилотника.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, нарушивших воздушные границы страны и идентифицированных как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме.