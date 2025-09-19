China Daily: растущая изоляция Израиля стала результатом его же действий

Газета так прокомментировало недавние заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что Китай и Катар якобы используют социальные сети для организации информационной блокады еврейского государства

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Растущая международная изоляция Израиля связана с его собственными действиями, а не влиянием внешних сил. Об этом говорится в редакционной статье газеты China Daily.

Таким образом издание прокомментировало недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Китай и Катар якобы используют социальные сети для организации информационной блокады Израиля. "Подобные заявления являются лишь уловкой, призванной отвлечь внимание от реальных причин растущей международной изоляции Израиля - его действий в секторе Газа и давнего пренебрежения к справедливому урегулированию палестинского вопроса. Обвинение Китая в организации какой-либо "информационной блокады" не только искажает факты, но и рискует еще больше отвлечь международное сообщество от срочной задачи прекращения конфликта в Газе", - указывает газета.

Как констатирует издание, уже несколько месяцев мир наблюдает растущее число жертв среди гражданского населения и усугубляющийся гуманитарный кризис в Газе, поэтому именно беспрестанные кадры разрушенных домов, больниц и страдающих от насилия детей вызвали возмущение во всем мире, а не "технологии искусственного интеллекта" или "манипулирование в социальных сетях". Отказ Израиля от пути переговоров и прекращения насилия в сочетании с его односторонними действиями продолжает подрывать доверие и перспективы сосуществования. "Что еще хуже, Израиль расширил конфликт, совершив нападения на Катар - страну, которая играла решающую роль в посредничестве по достижению прекращения огня", - пишет газета.

"Попытка Нетаньяху переложить вину на внешние силы не меняет реальности того, что Израиль стоит на перепутье, которое он создал сам. Предложение Европейской комиссии приостановить торговые преференции для Израиля и ввести санкции против израильских юридических лиц, а также растущая солидарность исламских и арабских стран на Ближнем Востоке должны предупредить Тель-Авив, что он лишь изолирует себя, продолжая игнорировать международное право", - говорится в статье.