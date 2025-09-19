"Если ты производишь оружие, а никто не сражается, то никому и не нужно то единственное, что ты умеешь производить", поделился репортер

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Продолжение конфликта на Украине тесно связано с интересом западных оружейных компаний. Их лоббисты есть и в Конгрессе США, сообщил ТАСС журналист телеканала One America News Пирсон Шарп во время поездки в ДНР.

"Я думаю, что есть очень прочная связь между компаниями-производителями вооружений и продолжением боевых действий, - ответил Шарп на вопрос о влиянии западных оружейных компаний на украинский кризис. - Потому что если ты производишь оружие, а никто не сражается, то никому и не нужно то единственное, что ты умеешь производить. И мы знаем, что в Конгрессе есть лоббисты, которые тратят миллионы долларов в год, чтобы закреплять эту идею, что нам нужно находиться в состоянии войны".

Он добавил, что не считает производителей оружия зачинщиками конфликта или первостепенно ответственными за его продолжение, но они этому способствуют. "Есть термин "военно-промышленный комплекс" и, возможно, это звучит банально, но, конечно, производители вооружения заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался", - заключил собеседник агентства.

Шарп приехал в ДНР вместе с коллегами-журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов ВСУ. Кроме того, он выступил на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета.