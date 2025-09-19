По словам генконсула, компании должны быть готовы к приему многочисленных российских гостей

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Введение безвизового режима для граждан РФ в Китае станет вызовом для небольших городов в приграничье. Таким мнением поделился генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян на открытии Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

"Спрос появляется. И, конечно, для китайских работников в сфере туризма это с одной стороны большая радость, а с другой - <...> вызов. Мы должны тоже к этому быть готовы. Не говорим о тех крупных мегаполисах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, конечно, где инфраструктура [развита], все есть. По сопредельным городам - Фуюань, Цзямусы, Жаохэ - туда люди тоже едут. Компании должны быть готовы к приему многочисленных российских гостей. Конечно, в гостеприимстве и самом добром отношении китайцев к российским друзьям сомневаться не стоит", - сказал консул.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. В Пекине пояснили, что россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами.

Цзян Сяоян отметил, что люди продолжают обращаться в консульство за получением виз, несмотря на введение безвизового режима. Некоторые граждане РФ переживают, что им откажут во въезде в страну и настаивают на получении документа. Консул подчеркнул, что не стоит опасаться таких ситуаций.

Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске 19 сентября. Участники обсуждают потенциал Хабаровского края в сфере путешествий и создание локальных туристических продуктов. С 19 по 21 сентября в городе проходит фестиваль туризма. Гостей ждет насыщенная гастрономическая программа "Гастрохаб-2025". Кулинарные мастер-классы и дегустации дадут возможность познакомиться с региональными продуктами и блюдами. Культурная часть фестиваля включит выступления творческих коллективов края и приглашенного хедлайнера, им станет певец Sevak. Развернута ярмарка продуктов местных производителей, где можно попробовать дальневосточные деликатесы, приобрести сувениры.