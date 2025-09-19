Эксперт У Дахуэй: Запад и Зеленский затянут бои на Украине до лета 2026 года

Заместитель директора Института по изучению России при университете Цинхуа напомнил, что в нынешних условиях Киев продолжает получать существенную поддержку Запада, в первую очередь от европейской стороны

ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Западные страны и Владимир Зеленский не заинтересованы в скорейшем мире на Украине и затянут боевые действия как минимум до лета 2026 года. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал заместитель директора Института по изучению России при университете Цинхуа У Дахуэй.

"Нежелание Украины прекратить военные действия проистекает из нежелания Европы сделать это, что подкрепляется фундаментальной позицией Соединенных Штатов, - заявил он на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине. - В нынешних условиях американский военно-промышленный комплекс не заинтересован в прекращении огня, а Зеленский еще менее склонен соглашаться на это".

Как считает эксперт, конфликт затянется еще на длительный промежуток времени. "Я предполагаю, что он продлится как минимум до следующего лета", - уточнил он.

Замдиректора напомнил, что в нынешних условиях Киев продолжает получать существенную поддержку Запада, в первую очередь от европейской стороны. "Администрация [прежнего президента США Джо] Байдена перешла от предоставления Украине бесплатной военной помощи к модели, при которой поставки Киеву оружия позволяет производителям Соединенных Штатов получать значительную прибыль", - добавил он.

Эксперт обратил внимание, что, если Зеленский объявит о прекращении огня, последуют выборы, которые могут положить конец его правлению. "Мы не утверждаем, что он обязательно проиграет президентские выборы, но его авторитет может быть подорван, - добавил У Дахуэй. - Он не готов пройти через такие испытания. Об этом свидетельствует тот факт, что председатель его собственного Конституционного суда больше не исполняет свои обязанности, то есть Зеленский стремится избежать любого оспаривания своей власти".

В связи с такой ситуацией, как отметил эксперт, политические переговоры между Россией и Украиной на текущем этапе "вряд ли приведут к прорыву". В то же время он уточнил, что взаимодействие между Москвой и Киевом "в каком-то виде по-прежнему необходимы".

Неопровержимые исторические факты

У Дахуэй отметил, что позиция Китая по вопросу Украины "не изменилась в корне" по сравнению с той, которую он занимал примерно десять лет назад, в 2014 году. "Тогда мы заявляли, что вопрос Крыма и украинский кризис имеют уникальный исторический контекст - имеется в виду их общее происхождение от Советского Союза, - сказал он. - Исторически сложилось так, что в 1654 году Переяславский договор установил союз и объединение. Крым был передан украинской стороне в 1954 году, когда СССР, отмечая 300-летие указанного соглашения, по предложению [первого секретаря ЦК КПСС] Никиты Хрущева, родившегося на Украине, уступить ей Крым".

Эксперт напомнил, что до этого Крымский полуостров входил в состав РСФСР.

Позиция Запада

Он отметил, что конфликт на Украине может затянуться, поскольку Киев все еще способен продолжать боевые действия, производя вооружение и технику внутри страны. "Кроме того, Запад принял израильскую или датскую модель, суть которой - мы предоставляем финансирование и технологии, используя украинский военно-промышленный потенциал для производства внутри страны, - добавил замдиректора. - Такой подход снижает затраты на западную помощь, одновременно укрепляет оборонный промышленный потенциал Украины".