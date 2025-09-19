Белый дом хочет, чтобы Великобритания "сыграла главную роль" на предстоящем 250-летии независимости Соединенных Штатов в 2026 году

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, ранее посетивший Великобританию, планирует пригласить короля Карла III совершить ответный визит в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, администрация Трампа хочет пригласить короля на празднование 250-летия независимости США в 2026 году. Белый дом хочет, чтобы Великобритания "сыграла главную роль" на предстоящем торжестве. Отмечается, что это предварительные планы и государственный визит еще не прорабатывался.

Неназванный американский чиновник также сообщил изданию, что американскому лидеру понравилась организация мероприятия в Великобритании. Он сказал, что "это была действительно фантастическая поездка", и отдельно подчеркнул, что "они [британцы] установили высокую планку для своей [будущей] поездки" в США.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке. На следующий день Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.