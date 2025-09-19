Президент аналитического центра Imagindia Institute при этом отметил, что Индии важно продолжать настаивать на преобразованиях

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Попытки реформировать Совет Безопасности ООН напоминают сизифов труд, так как шансы на успех малы, но Индия должна продолжать поднимать этот вопрос, чтобы напоминать миру о своем праве иметь полноправное место в Совбезе. Такое мнение высказал ТАСС президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы СБ.

"Гутерриш говорит о том, о чем Индия и некоторые другие страны говорили давно: мир образца 2025 года сильно отличается от мира 1945 года. Формируется новая мировая матрица, в 21-м веке наступила новая эра, необходимо установить новый мировой порядок. Но, к сожалению, ООН не сможет это отразить", - сказал он.

По мнению Сачдева, Совбез ООН в нынешнем виде превратился в дискуссионный клуб, не способный влиять на реальные конфликты. "Вы можете выиграть дебаты, но практического результата это не даст. Реформа Совбеза - это как у Сизифа: камень снова и снова скатывается вниз. Нет другого смысла, кроме как продолжать пытаться", - сказал аналитик.

Он не исключил, что определенные изменения возможны, если Генеральная Ассамблея ООН сможет консолидироваться и выступить единым фронтом. Однако вероятность этого, по словам эксперта, низкая. Сачдев считает, что для Индии важно продолжать настаивать на преобразованиях. "Индия - самая большая по населению страна планеты и должны напоминать миру о своем законном праве на представительство. Даже если реформа кажется невозможной, Индия должна говорить о ней, глобальный Юг это тоже понимает", - заключил политолог.

16 сентября Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности ООН необходима, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Генсек "с симпатией" относится к предложениям, в частности Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.