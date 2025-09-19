NYT: британская лесть не изменила мнение Трампа по Украине и Израилю

Американский лидер с 16 по 18 сентября находился в Соединенном Королевстве с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Пышный прием, который устроили британцы президенту Дональду Трампу, потешил его самолюбие, но, похоже, не изменил мнение американского лидера по волнующим Лондон вопросам безопасности, касающихся Украины и Израиля. Такое мнение высказала американская газета The New York Times (NYT).

Издание считает, что визит Трампа в основном был обставлен "лестью и торжественностью", но не "привел к каким-либо политическим прорывам". "Два дня пышных зрелищ с позолоченными экипажами и марширующими гренадерами, пролетами пилотажных групп и парашютистами с флагами явно оставили Трампа довольным", - полагает NYT.

Однако, продолжила газета, совершенно не ясно, принесет ли эта "беспрецедентная демонстрация гостеприимства" какие-либо "долгосрочные приобретения для Великобритании". "Не похоже, что Трамп смягчил условия торгового соглашения, которое Великобритания ранее согласовала с Соединенными Штатами. Он также не обещал оказать какое-либо новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего волнуют Великобританию: это война России на Украине и военная кампания Израиля в секторе Газа", - пишет издание.

При этом NYT указала, что отсутствие скандалов и жестких обменов мнениями между Трампом, королем Карлом III и премьер-министром Кимом Стармером можно уже считать признаками успешного визита.

Трамп с 16 по 18 сентября находился в Соединенном Королевстве с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом. 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке, а 18 сентября провел переговоры с премьер-министром Великобритании Стармером в его загородной резиденции Чекерс.