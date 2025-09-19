В республике понимают, что ситуация на Украине имеет большое значение для европейских стран, отметил министр иностранных дел Чо Хён

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не намерено вводить новые санкции против России или прекращать коммуникацию с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на встрече с журналистами в Сеуле.

По его словам, в Республике Корея понимают, что ситуация на Украине имеет большое значение для европейских стран, и в Сеуле внимательно следят за действиями Европы в вопросе санкций против России. "Введение дополнительных санкций или прекращение коммуникации - мы не собираемся делать ни того, ни другого", - заявил он.