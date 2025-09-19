Такие шаги Украины привели к утрате суверенитета, отметила депутат Верховной рады

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Зависимость Украины от внешнего финансирования со стороны западных стран привела к потере ею суверенитета. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

В частности, в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online ей задали вопрос, насколько опасна зависимость страны от "внешнеполитических решений" относительно финансовой помощи, на что ответила: "Ну это потеря по большому счету суверенитета, потому что я еще раз говорю, что, когда нам предоставляется какая-либо помощь, она предоставляется на определенных условиях. Поэтому здесь тяжело говорить, что это неопасно, это всегда опасно".

Скороход напомнила, что западные партнеры безвозмездно не финансируют Украину. "Когда нам дают очередные кредиты, вы же понимаете, что под них ставят определенные условия, и это не только условие отдать деньги. Это закладывание различных интересов в различные сферы, как по повышению налогов, так и по повышению каких-то коммунальных услуг, сфер, это приватизация каких-то конкретных определенных предприятий. Это назначение определенных лиц на определенные должности", - отметила политик.

Ранее другой депутат Рады Богдан Кицак заявил, что Украина без финансовой поддержки запада прекратит свое существование. По его словам, стране в течение 5 - 10 лет после окончания конфликта будет необходима внешняя финансовая помощь.