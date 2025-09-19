Euractiv: послы ЕС 19 сентября обсудят 19-й пакет санкций против России

По данным портала, ЕК намерена ускорить отказ Европы от российского ископаемого топлива и считает санкции лучшим путем достижения этой цели

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Послы ЕС проведут 19 сентября встречу для обсуждения очередного, 19-го по счету, пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил портал Euractiv.

По словам европейского чиновника, Еврокомиссия (ЕК) намерена ускорить отказ Европы от российского ископаемого топлива и считает санкции лучшим путем достижения этой цели. Два дипломата ЕС предположили, что следующим шагом могут стать ограничения в отношении российского газа.

Портал отмечает, что в пакет санкций, как ожидается, будут включены меры по ужесточению контроля за обходом действующих ограничений, рестрикции в отношении российских банков, энергетических компаний и так называемого теневого флота, а также экспортные ограничения, направленные на третьи страны. Кроме того, ЕС может ужесточить правила выдачи россиянам туристических виз.

Как ранее сообщали европейские СМИ, ЕК намерена внести официальное предложение по 19-му пакету санкций 19 сентября. Таким образом, послы ЕС могут сразу же начать обсуждение нового пакета для его дальнейшего утверждения.