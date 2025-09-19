Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко напомнил, что, например, под началом Рустема Умерова "заключили контракт на производство мин с неизвестными компаниями на десятки миллиардов", которые оказались нерабочими

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова одним из худших в истории после появления информации о том, что его семья владеет элитной недвижимостью в США.

"Вот так поработал Умеров в министерстве обороны. Теперь спокойно отсиживается в Совбезе. Количество коррупционных скандалов с Умеровым даже посчитать сложно", - отметил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что, например, под его началом "заключили контракт на производство мин с неизвестными компаниями на десятки миллиардов", которые оказались нерабочими. "И, как известно, именно Умеров обещал адекватный законопроект про демобилизацию и сроки службы, но за два года так ничего и не сделал. Один из наихудших министров обороны в украинской истории", - добавил он.

"Хотя в вопросах выбора недвижимости, как мы видим, все в порядке", - сыронизировал депутат.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова владеет либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США, в том числе четыре виллы возле Майами, три квартиры во Флориде и одну в Нью-Йорке.