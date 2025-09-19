МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата

Томашу Крылу надлежит в течение 72 часов покинуть территорию республики

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персоной нон грата чешского дипломата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси. Хотели бы дополнительно акцентировать [внимание], что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что вынуждены реагировать в соответствии с дипломатической практикой, в том числе и в контексте ограничений, введенных в отношении посольства Белоруссии в Чехии.

В МИД также был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, с которым проведен обстоятельный разговор на тему текущего состояния двусторонних отношений. "Подробности данного разговора сообщим позднее", - указали в министерстве. "Белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным. В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно. Данная позиция доведена до сведения Варшавы и Праги", - подчеркнули в МИД.