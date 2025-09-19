Военная жандармерия проводит оперативные действия в населенном пункте Хойны в Люблинском воеводстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фрагменты, предположительно, ракеты-перехватчика обнаружены в населенном пункте Хойны недалеко от Люблина на востоке Польши. Об этом сообщила военная жандармерия республики.

"Военная жандармерия проводит оперативные действия в населенном пункте Хойны в Люблинском воеводстве, где могут находиться фрагменты ракеты, вероятно, использованной для нейтрализации дрона", - говорится в заявлении военной жандармерии в X. Как рассказал журналистам пресс-секретарь отделения военной жандармерии в Люблине Дамиан Станула, фрагменты ракеты упали в поле, никто не пострадал.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что объектом, который упал на дом в населенном пункте Вырыки в 80 км от Хойного, также была польская ракета-перехватчик.

Как утверждают в польском Минобороны, в ночь с 9 на 10 сентября были сбиты от трех до шести дронов.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".