Больше инвестиций направят на Западное полушарие, уточнил неназванный высокопоставленный представитель Госдепартамента

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. США продолжат оказывать помощь Африке, в том числе медицинскую, однако намерены инвестировать больше в страны Западного полушария и государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом порталу Semafor заявил неназванный высокопоставленный представитель Госдепартамента.

"Африка по-прежнему будет в центре внимания, однако мы намерены инвестировать больше в Западное полушарие. Мы намерены больше вкладываться в страны АТР. Мы уже инвестируем четверть миллиарда долларов в Филиппины", - приводит портал слова чиновника.

Представитель Госдепа добавил, что объемы инвестиций в конкретные государства будут зависеть от "показателей заболеваемости и благосостояния", а также "стратегического расположения стран".

Ранее Госдепартамент выпустил отчет, согласно которому Соединенные Штаты намерены оказывать международную медицинскую помощь на основе заключения с целевыми странами двусторонних соглашений с обязательными условиями. По оценке Semafor, страны, которые США считают союзниками, могут получить больше помощи, чем менее дружественные государства.

В конце июля президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении государственных расходов на иностранную помощь. Согласно документу, в федеральный бюджет вернутся, в частности, $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID). Ранее администрация Трампа уже сократила финансирование программы PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом), которая обеспечивает антиретровирусными препаратами миллионы людей по всему миру, а также приостановила работу USAID, помогавшего в реализации программы.