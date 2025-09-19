Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем отметил, что сейчас "существует много неопределенности, а также много рисков" относительно активов, поэтому он относится скептически к предложению

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, является расплывчатым и рискованным. Такое мнение высказал министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

"Сейчас на рассмотрении находится предложение, мы слышали заявление председателя [ЕК] Урсулы фон дер Ляйен, хотя я должен сказать, что предложение на данный момент довольно расплывчатое", - сказал он по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Петегем добавил, что сейчас "существует много неопределенности, а также много рисков" относительно российских активов, поэтому он относится скептически к предложению ЕК.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что королевство готово к операциям по максимизации прибыли от российских активов при условии, что Евросоюз разделит юридические риски этих действий. Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис по прибытии на саммит заявил, что "не ожидает подробного обсуждения" использования российских активов для "репарационного кредита" Киеву на полях встречи.

О попытках конфискации замороженных активов РФ

10 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.