Афганистан никогда не мирился с иноземным военным присутствием, заявил советник министра иностранных дел Афганистана Закир Джалали

ДОХА, 19 сентября. /ТАСС/. Афганистан не приемлет военное присутствие других стран на своей территории, в том числе американское. Об этом заявил советник министра иностранных дел Афганистана Закир Джалали, его слова приводит агентство Pajhwok.

"На протяжении всей своей истории народ Афганистана никогда не мирился с военным присутствием [других стран на своей территории], и возможность этого была категорически отвергнута в ходе переговоров и подписания соглашения в Дохе (о выводе США и их союзниками всех войск с территории Афганистана - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на высказывание президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль бывшую американскую авиабазу в Баграме.

При этом чиновник подчеркнул, что Афганистан остается открытым к взаимодействию с США и добавил, что оно должно быть построено на взаимоуважении и общих интересах двух стран.

18 сентября Трамп заявил, что США пытаются вернуть контроль над афганской авиабазой Баграм. В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль радикального движения "Талибан".