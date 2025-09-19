По данным МВД Франции, манифестации против экономической политики правительства собрали по всей стране более 500 тыс. участников

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Число задержанных в ходе беспорядков, возникших на манифестации профсоюзов 18 сентября в Париже, превысило 100 человек. Об этом сообщил префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

"Было в общей сложности 103 задержания, при этом 89 [человек] помещены под стражу", - сказал он.

Нуньес уточнил, что подавляющее большинство задержаний были произведены непосредственно в ходе демонстрации. По его мнению, "все прошло скорее хорошо" и силам правопорядка удалось не допустить продолжительной блокировки школ, автобусных депо и других объектов, на которые нацелились участники общенационального протеста за пределами манифестации профсоюзов.

В общей сложности, по данным МВД Франции, манифестации профсоюзов против экономической политики правительства собрали по всей стране более 500 тыс. участников. Глава ведомства Брюно Ретайо сообщил, что более 300 человек были задержаны. Однако в профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) считают, что в этот день на улицы вышло более 1 млн человек.

В Париже и других городах, в том числе в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, манифестации переросли в беспорядки: радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.