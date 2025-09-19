Служба иммиграционного и таможенного контроля также сейчас занимается поиском порядка 300 помещений во всех штатах страны для размещения новых сотрудников

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Американской Службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE) требуется еще более 10 тыс. сотрудников для борьбы с нелегальной миграцией, которую объявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в правительстве.

Служба также сейчас занимается поиском порядка 300 помещений во всех штатах страны для размещения новых сотрудников. Со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм газета сообщила, что в ICE уже поступило более 150 тыс. заявлений, из которых предварительно было отобрано 18 тыс. Согласно данным из открытых источников, сейчас в Службе иммиграционного и таможенного контроля работают почти 22 тыс. человек.

Всего в США ICE управляет более чем 200 центрами временного содержания мигрантов. 4 июля Трамп подписал закон о госрасходах, предусматривающий выделение $45 млрд на расширение возможностей службы содержания задержанных мигрантов.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Президент заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.