Заместитель лидера крупнейшего политического движения Чехии АНО Радек Вондрачек обвинил чешских журналистов в искажении его слов

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер крупнейшего политического движения Чехии АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш исключил возможность снятия запрета на вещание некоторых российских СМИ в стране, если его политическая сила победит на парламентских выборах в октябре.

По данным издания, заместитель Бабиша в АНО Радек Вондрачек во время пресс-конференции на прошлой неделе якобы намекнул на возможность снятия такого запрета, говоря о том, что блокировки неэффективны, так как люди сами находят способы добывать информацию. Вондрачек обвинил чешских журналистов, которые интерпретировали его комментарий как готовность снять запрет на вещание российских СМИ, в искажении его слов.

"Мне все равно, что сказал Вондрачек. Я даже не слушал его выступление. Но мы точно не планируем и не поддерживаем что-либо такое. Это полный абсурд. Если кто-то и будет продвигать такие глупые идеи, то точно не движение АНО", - сказал Бабиш в комментарии изданию Politico.

В Чехии 3 и 4 октября пройдут выборы в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Опросы показывают, что основным претендентом на победу является движение АНО.