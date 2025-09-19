Председатель ЕК выступит с официальным объявлением

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) завершила разработку предложения по 19-му пакету антироссийских санкций, представит его 19 сентября. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит 19 сентября с официальным объявлением по очередному пакету рестрикций.

"Как и ожидалось, мы можем подтвердить, что ЕК внесла предложение по новому пакету санкций, 19-му пакету. Председатель фон дер Ляйен выступит с объявлением об этом пакете совместно с высоким представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей] Каллас", - сказала она.