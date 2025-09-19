Президент Белоруссии отметил, что нужно приобщать молодежь к религии

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо приобщать молодежь к религии, но в церковь "гнать никого не надо". Об этом сообщило агентство БелТА.

По данным агентства, президент сегодня посещает Свято-Успенский Жировичский митрополичий мужской монастырь. Глава государства во время общения с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси затронул тему воспитания молодого поколения на традиционных ценностях и основе приобщения молодежи к религии.

"Гнать никого не надо, но условия надо в церкви создавать, чтобы молодежь [приходила в храмы], - сказал Лукашенко. - Мы же ее (молодежь - прим. ТАСС) не переделаем. В чем-то переделать вы должны, но уж радикально не переделаем, поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви".

"Не надо переделывать, но корректировать", - согласился митрополит Вениамин. Президент заметил, что в республике на этом этапе получается справляться с этой задачей. "Пока получается. В Беларуси - как нигде. Но в этом наша и беда - зависть и прочее", - добавил Лукашенко.

По словам церковнослужителей, в молодежной среде в Белоруссии, например, набирает популярность такое направление, как монастыринг, когда люди приезжают в монастырь, чтобы, как сказал митрополит Вениамин, "оторваться от интернета, телефона, пожить, потрудиться". "Только чтобы они не отрывались по-своему тут", - заметил президент, намекая на значение этого слова на молодежном сленге. "В этом плане все строго", - заверили главу государства.