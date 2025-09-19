Это собрание будет очень важным для страны, заявил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Если США так и не выдадут визы членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, то Палестина подключится в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Мероприятие будет очень важным для страны, заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Сегодня должны решить официально, но видно, что не выдадут. Если не выдадут, мы подключимся в режиме видео-конференц-связи. Потому что это собрание будет очень важным для страны", - отметил глава палестинского диппредставительства.

29 августа Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам палестинской администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии общеполитических дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в конце сентября.