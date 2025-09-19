Палестина против убийств мирных людей, вне зависимости от того, являются ли они евреями, палестинцами, мусульманами и так далее, заявил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом, закономерен. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Это закономерно. Так должно быть, - прокомментировал глава палестинского диппредставительства доклад. - Мы с первого дня говорили, что мы против убийств мирных людей, вне зависимости от того, являются ли они евреями, палестинцами, мусульманами и так далее. Почему же Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе. Это, конечно, геноцид".

Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле опубликовала доклад, в котором, помимо прочего, обвинила израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху, президента страны Ицхака Герцога, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта в подстрекательстве к совершению геноцида в отношении палестинского народа.

Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом по правам человека (СПЧ) ООН в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права, а также прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года. В дальнейшем мандат комиссии, состоящей из трех экспертов, был расширен до расследования основных причин нестабильности в регионе и продолжительности конфликта.