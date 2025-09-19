При этом украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что обсуждаются гуманитарные вопросы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украина на переговорном треке с РФ обсуждает только гуманитарные вопросы, о завершении конфликта речь не идет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

"На данный момент мы продолжаем гуманитарную часть (российско-украинских переговоров - прим. ТАСС), когда мы освобождаем и обмениваем военнопленных", - сказал Умеров в интервью американскому телеканалу CNN, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Россией о завершении конфликта.

Умеров также добавил, что сейчас ожидается, когда состоится встреча президентов РФ, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа в трехстороннем или двустороннем формате.

Россия и Украина в 2025 году впервые с марта 2022 года возобновили переговоры по урегулированию конфликта. Всего с мая российская и украинская делегации провели уже три раунда переговоров. По итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, Москва и Киев договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.