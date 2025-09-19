Лукашенко потребовал "по-военному" решать вопрос с заготовкой картофеля

Во время рабочей поездки в Гродненскую область белорусский лидер поинтересовался у председателя облисполкома Юрия Караева, какая ситуация в регионе с урожаем картофеля

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал подготовить хранилища для картофеля и действовать в этом вопросе "по-военному", сообщило агентство БелТА.

Во время рабочей поездки в Гродненскую область президент задал вопрос председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву о ситуации в области с урожаем картофеля. Караев сообщил, что потребности закрываются, однако, объем урожая был меньше, чем за другие годы. Председатель Гродненского облисполкома также заявил о наличии дополнительных объемов для поставок, в частности, в Минск. "На 90% договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать", - сообщил Караев.

Лукашенко предостерег, чтобы проблем с овощами и картофелем не было. Председатель облисполкома также сообщил, что регион готов снабжать и урожаем яблок. "Если есть лишнее яблоко - отдай", - сказал на это глава государства.

Лукашенко попросил подходить к этому вопросу с государственных позиций, а не только с позиций области. А также он отметил необходимость наличия очищенных хранилищ, подготовленных для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. "Это по-военному надо делать", - поручил белорусский лидер.